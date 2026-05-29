El necroturismo teatralizado vuelve al Cementerio de la Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este sábado 30 de mayo una nueva edición de “Necroturismo Teatralizado”, una propuesta cultural que invita a recorrer el Cementerio Municipal a través de relatos históricos, intervenciones actorales y recorridos guiados.

La actividad está orientada a mayores de 14 años y contará con dos funciones programadas para las 15 y las 16:30 horas. Desde la organización informaron que la participación será gratuita, aunque con cupos limitados y se solicita por Whats App al 2646317574.

El evento forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la Capital, mediante experiencias que combinan turismo, memoria y representación teatral.

Según indicaron desde el área cultural, el recorrido buscará acercar al público a “los relatos y secretos mejor guardados” de la ciudad, utilizando el espacio del cementerio como escenario de reconstrucción histórica y artística.

La propuesta también estará destinada a asistentes del Congreso Federal de Guías de Turismo, aunque permanecerá abierta al público general interesado en participar de la experiencia.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es promover nuevas formas de conocer la historia local y fortalecer el vínculo de la comunidad con sitios patrimoniales de la provincia.

Las personas interesadas podrán reservar su lugar comunicándose a través del contacto difundido por la organización.