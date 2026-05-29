La Justicia y la Policía investigan un violento episodio ocurrido en Capital, donde una mujer resultó herida tras un presunto ataque con arma blanca cometido por su pareja dentro de la vivienda que compartían.

El hecho salió a la luz durante la mañana de este viernes, cuando la víctima se presentó por sus propios medios en la Comisaría Segunda para radicar la denuncia. Según informaron fuentes policiales, la mujer presentaba una lesión en una de sus piernas provocada con un arma blanca y aseguró que la agresión se había producido horas antes, durante la madrugada.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se trasladaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, en las inmediaciones de la intersección con Colombia, lugar señalado como escenario del ataque. En el sitio se desplegó un operativo encabezado por personal de Criminalística, que trabajó en la recolección de rastros y pruebas para reconstruir la mecánica del hecho.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el principal sospechoso es la pareja de la víctima, con quien convivía en el domicilio. El hombre fue localizado y detenido poco después del episodio, quedando a disposición de la Justicia.

La causa es investigada por la UFI Flagrancia, que ahora busca determinar en detalle las circunstancias en las que se produjo la agresión, mientras avanza con las medidas judiciales correspondientes.

El caso se suma a otros hechos de violencia de género registrados en la provincia, lo que vuelve a encender las alertas sobre este tipo de situaciones y la necesidad de intervención temprana para prevenir consecuencias más graves.