El doloroso momento que vivió Barbie Vélez durante su embarazo

El escándalo mediático generado por la situación de Stephanie Demner reabrió una herida profunda en la vida de Barbie Vélez. Durante una charla en el ciclo Storytime de Bondi Live la joven actriz recordó el impacto emocional que sufrió cuando se enteró de que su propia intimidad había sido vulnerada.

En compañía de su madre Nazarena Vélez la artista se sinceró sobre aquel episodio y confesó que “Mi embarazo se supo por la clínica. No sabés lo mal que me puse cuando me enteré”.

La situación se volvió inmanejable para ella cuando una trabajadora de prensa la contactó para confirmar la noticia que todavía guardaba bajo llave. Barbie explicó ante las cámaras que “Me acuerdo que me había escrito una periodista y yo le pedí por favor que me diga quién se lo había dicho, porque no lo sabía nadie”. La angustia creció al darse cuenta de que la información era demasiado precisa para ser un simple rumor de pasillo.

En aquel entonces la noticia solo circulaba en un grupo muy reducido de personas de total confianza. Según detalló la actriz “Yo me acababa de enterar, estaba de pocos meses. Solo lo sabíamos yo, mis papás y mi suegra”.

Sin embargo el origen de la filtración no era familiar sino institucional. Con total indignación la hija de Nazarena relató el nivel de acceso que tenían los extraños a sus datos médicos y aseguró que “Me contó que había salido de la clínica, tenía los resultados del laboratorio y sabía de cuántas semanas estaba, todo exacto”.

Este momento ocurrió cuando la joven todavía transitaba una etapa de mucha incertidumbre sobre su salud y la de su bebé. La falta de respeto a su privacidad le generó un estado de desesperación total.

Al cerrar su relato Barbie recordó sus sensaciones de aquel día diciendo que “Me re angustié, no sabía qué hacer. Yo no sabía el estado del embarazo”. Sus palabras volvieron a poner en primer plano el debate sobre la responsabilidad de los centros de salud y los límites éticos del periodismo de espectáculos en mayo de 2026.