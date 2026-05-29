La caída del cabello es una preocupación cada vez más frecuente entre hombres y mujeres de distintas edades. En ese contexto, investigadores vinculados a la Universidad de Harvard difundieron una serie de recomendaciones basadas en evidencia científica para prevenir la pérdida capilar y fortalecer el crecimiento del pelo.

Según el informe, uno de los factores más importantes para mantener la salud capilar es la alimentación equilibrada. Los especialistas remarcaron la necesidad de incorporar proteínas, hierro, zinc, vitamina D y ácidos grasos saludables, nutrientes fundamentales para fortalecer el folículo piloso y estimular el crecimiento del cabello.

Otro de los puntos destacados fue el manejo del estrés. Los investigadores explicaron que situaciones prolongadas de ansiedad o tensión emocional pueden provocar una caída excesiva del pelo debido a alteraciones hormonales y cambios en el ciclo natural de crecimiento capilar. Por eso, recomendaron incorporar actividades de relajación, ejercicio físico y buen descanso.

El estudio también aconsejó evitar tratamientos agresivos sobre el cabello, como el uso excesivo de calor, decoloraciones frecuentes o peinados demasiado tirantes. Estas prácticas pueden debilitar la fibra capilar y favorecer la rotura y el desprendimiento del pelo.

Además, los especialistas señalaron la importancia de mantener una correcta higiene del cuero cabelludo y utilizar productos adecuados para cada tipo de cabello. El exceso de productos químicos o la acumulación de grasa también pueden afectar la salud capilar y acelerar la caída.

Entre las recomendaciones apareció también la consulta médica temprana ante pérdidas de cabello persistentes o repentinas. Los expertos explicaron que detrás de la caída pueden existir problemas hormonales, trastornos autoinmunes, anemia o deficiencias nutricionales que requieren tratamiento específico.

En algunos casos, los médicos pueden indicar tratamientos farmacológicos aprobados para estimular el crecimiento capilar, como minoxidil o finasteride, siempre bajo supervisión profesional. Los investigadores advirtieron además sobre el uso de productos milagrosos o terapias sin respaldo científico que suelen difundirse en redes sociales.

Aunque la genética continúa siendo uno de los principales factores vinculados a la alopecia, los especialistas sostienen que adoptar hábitos saludables y actuar a tiempo puede ayudar a retrasar la pérdida del cabello y mejorar significativamente la salud capilar.