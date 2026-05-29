Condenan a 4 años a un hombre por intentar matar a su tío por una infidelidad

Un violento conflicto familiar que tuvo como detonante una presunta infidelidad terminó con una condena de cuatro años de prisión efectiva para un hombre acusado de intentar matar a su propio tío en el departamento Sarmiento. El acuerdo de juicio abreviado fue homologado este jueves por el juez de Garantías Federico Rodríguez, poniendo fin a una investigación que se extendió por más de seis meses.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2025 y tuvo como protagonistas a un tío y su sobrino. Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el acusado reaccionó de manera feroz luego de enterarse de una relación sentimental entre su pareja y la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el agresor atacó salvajemente a su tío utilizando un elemento contundente de hierro. La violencia del episodio provocó múltiples lesiones de gravedad que, según la acusación, pusieron en riesgo la vida del hombre.

La investigación derivó en una imputación por homicidio simple en grado de tentativa, calificación que finalmente fue reconocida por el acusado en el marco de una justicia abreviada.

Como resultado del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, el imputado fue condenado a cumplir cuatro años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Desde Fiscalía explicaron que la naturaleza del juicio abreviado implica un reconocimiento pleno y sin condicionamientos por parte del acusado. Esto comprende la admisión de los hechos investigados, la prueba reunida por el Ministerio Público Fiscal, la calificación legal y la participación concreta en el episodio.

“Si no existiera un acuerdo pleno sobre todos estos elementos, el juez no podría homologarlo”, explicaron durante la audiencia, remarcando que el condenado aceptó expresamente su responsabilidad penal.

La causa comenzó a investigarse a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el hecho violento. El primer organismo en intervenir fue la comisaría con jurisdicción en Sarmiento, mientras que posteriormente trabajaron distintas áreas especializadas, entre ellas la UFI correspondiente, brigadas investigativas y Policía Científica.

Durante la pesquisa se realizaron entrevistas a testigos presenciales y a personas que acudieron en auxilio de la víctima. Además, los investigadores secuestraron y peritaron el hierro presuntamente utilizado en la agresión, elemento que fue sometido a distintas medidas de cotejo dentro del expediente.

Con la homologación del abreviado y la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, la causa quedó resuelta judicialmente con una condena que evita la realización de un juicio oral, pero que ratifica la gravedad del ataque ocurrido en el seno de una familia atravesada por la violencia y la traición.