Pericias y declaraciones, las medidas para ver si hubo avales falsos en las elecciones de UPCN

La Justicia avanzó en la investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral de UPCN al formalizar la causa contra Lorena Lescano, acusada del delito de falsificación de instrumento privado en relación con los avales presentados para una de las listas que participó de las elecciones gremiales celebradas el pasado 9 de abril.

La audiencia de formalización permitió a Fiscalía exponer el hecho investigado y la conducta que se le atribuye a la imputada, en una causa que se originó tras denuncias vinculadas a la autenticidad de firmas presentadas para avalar candidaturas dentro del sindicato.

Según se explicó durante la audiencia, antes de la realización de los comicios internos se presentaron dos listas para competir en la conducción gremial. Sin embargo, la junta electoral detectó presuntas anomalías en una de ellas, particularmente en la nómina de avales identificada con el número 21, que respaldaba la candidatura de Savoca.

A partir de esas sospechas comenzó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación. Distintos afiliados se presentaron ante Fiscalía para radicar denuncias y prestar declaración testimonial, asegurando que las firmas incorporadas en esa documentación eran falsas y que nunca habían prestado consentimiento para respaldar la lista en cuestión.

Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Lescano el delito de falsificación de instrumento privado, entendiendo que los avales forman parte de un procedimiento interno de la institución sindical y resultan esenciales para garantizar la vida democrática del gremio.

Durante la audiencia se dejó en claro que la formalización no implica una condena ni una definición sobre la responsabilidad penal de la acusada, sino el inicio formal de una etapa investigativa con medidas probatorias específicas.

Entre las diligencias previstas para los próximos meses figuran nuevas declaraciones testimoniales y una serie de pericias caligráficas consideradas clave para el expediente. Los estudios buscarán establecer, por un lado, si las firmas insertas en los avales fueron efectivamente falsificadas y, por otro, si existe correspondencia entre esos trazos y la plan escritural atribuida a Lescano.

La investigación tendrá un plazo inicial de seis meses, período durante el cual Fiscalía intentará consolidar evidencia que permita sostener o descartar la acusación.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el eje del caso radica en determinar si se adulteró documentación vinculada a la participación democrática dentro de UPCN y si existió intervención directa en la confección o certificación de los avales cuestionados.

Con la formalización ya concretada, la causa entra ahora en una etapa decisiva marcada por las pericias y el análisis técnico de la documentación electoral que dio origen al expediente judicial.