La moda europea volvió a marcar el rumbo de las tendencias para este invierno 2026 y el cambio más fuerte aparece en el calzado. Las tradicionales botas bucaneras, protagonistas durante varias temporadas, comienzan a quedar relegadas frente a una nueva propuesta mucho más cómoda y versátil: los zapatos Mary Jane reinventados.

Este modelo, históricamente asociado a estilos clásicos y femeninos, reapareció en las pasarelas de París y Milán con diseños modernos, minimalistas y pensados para el uso diario. La tendencia apuesta a combinar elegancia con practicidad, una de las búsquedas más fuertes de la moda actual.

Los zapatos Mary Jane son ideales para quienes buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo.(Foto ilustrativa)

Los nuevos Mary Jane conservan su clásica tira frontal, pero ahora incorporan estructuras más ergonómicas, suelas cómodas y materiales suaves que permiten utilizarlos durante largas jornadas sin resignar estilo. Según especialistas en moda, el fenómeno responde a un cambio de hábitos donde la comodidad empezó a tener tanta importancia como la estética.

A diferencia de las botas bucaneras, generalmente vinculadas a looks nocturnos o más llamativos, este nuevo calzado se adapta a múltiples estilos. Puede combinarse con jeans rectos, sweaters oversized, faldas midi o medias largas, logrando desde outfits relajados hasta propuestas sofisticadas.

La tendencia también se vio impulsada por celebridades e influencers europeas que comenzaron a utilizar versiones minimalistas en tonos neutros como negro, marrón chocolate, beige y borgoña. Incluso algunas marcas de lujo incorporaron variantes híbridas entre ballerinas, mocasines y zapatos tipo “guante”, otra de las novedades fuertes de la temporada.

En paralelo, las semanas de la moda mostraron un giro hacia siluetas más limpias y funcionales. El regreso de diseños inspirados en los años 90 y la estética preppy también ayudó a consolidar este cambio en el street style europeo.

Especialistas en tendencias sostienen que el furor por los Mary Jane refleja una transformación más amplia dentro de la industria fashion: la búsqueda de prendas y accesorios elegantes, pero fáciles de usar en la vida cotidiana. El objetivo ya no es solo impactar visualmente, sino también garantizar practicidad y confort.

Aunque las botas bucaneras todavía conservan presencia en algunos looks de alto impacto, especialmente en outfits nocturnos o glamorosos, las pasarelas internacionales muestran que el reinado del calzado extremo empieza a ceder terreno frente a propuestas mucho más funcionales y urbanas.