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Los zapatos Mary Jane son la tendencia cómoda del 2026
POR REDACCIÓN
La moda europea volvió a marcar el rumbo de las tendencias para este invierno 2026 y el cambio más fuerte aparece en el calzado. Las tradicionales botas bucaneras, protagonistas durante varias temporadas, comienzan a quedar relegadas frente a una nueva propuesta mucho más cómoda y versátil: los zapatos Mary Jane reinventados.
Este modelo, históricamente asociado a estilos clásicos y femeninos, reapareció en las pasarelas de París y Milán con diseños modernos, minimalistas y pensados para el uso diario. La tendencia apuesta a combinar elegancia con practicidad, una de las búsquedas más fuertes de la moda actual.
Los nuevos Mary Jane conservan su clásica tira frontal, pero ahora incorporan estructuras más ergonómicas, suelas cómodas y materiales suaves que permiten utilizarlos durante largas jornadas sin resignar estilo. Según especialistas en moda, el fenómeno responde a un cambio de hábitos donde la comodidad empezó a tener tanta importancia como la estética.
A diferencia de las botas bucaneras, generalmente vinculadas a looks nocturnos o más llamativos, este nuevo calzado se adapta a múltiples estilos. Puede combinarse con jeans rectos, sweaters oversized, faldas midi o medias largas, logrando desde outfits relajados hasta propuestas sofisticadas.
La tendencia también se vio impulsada por celebridades e influencers europeas que comenzaron a utilizar versiones minimalistas en tonos neutros como negro, marrón chocolate, beige y borgoña. Incluso algunas marcas de lujo incorporaron variantes híbridas entre ballerinas, mocasines y zapatos tipo “guante”, otra de las novedades fuertes de la temporada.
En paralelo, las semanas de la moda mostraron un giro hacia siluetas más limpias y funcionales. El regreso de diseños inspirados en los años 90 y la estética preppy también ayudó a consolidar este cambio en el street style europeo.
Especialistas en tendencias sostienen que el furor por los Mary Jane refleja una transformación más amplia dentro de la industria fashion: la búsqueda de prendas y accesorios elegantes, pero fáciles de usar en la vida cotidiana. El objetivo ya no es solo impactar visualmente, sino también garantizar practicidad y confort.
Aunque las botas bucaneras todavía conservan presencia en algunos looks de alto impacto, especialmente en outfits nocturnos o glamorosos, las pasarelas internacionales muestran que el reinado del calzado extremo empieza a ceder terreno frente a propuestas mucho más funcionales y urbanas.