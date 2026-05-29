El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, aseguró que no hubo modificaciones en las normativas de ingreso a las fuerzas de seguridad de la provincia, luego de que se conocieran los cambios incorporados al reglamento interno de las escuelas policiales y penitenciarias.

La consulta surgió tras la publicación de la actualización del reglamento para la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Dr. Francisco Narciso de Laprida”, donde se incorporaron nuevos requisitos vinculados a declaraciones sobre consumos problemáticos, tratamientos médicos y restricciones para tatuajes.

Entre los puntos incluidos en el nuevo instructivo, los aspirantes deberán presentar una declaración jurada de salud en la que indiquen si poseen alguna adicción o si atraviesan tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos. También se establecieron “áreas prohibidas” para tatuajes y limitaciones respecto a determinados diseños y dimensiones.

En ese contexto, Delgado aclaró que “no ha habido ninguna modificación” en el régimen general de ingreso y sostuvo que las condiciones vigentes se mantienen desde 2023.

El funcionario explicó que el principal cambio implementado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego estuvo relacionado con el sistema de formación de los aspirantes. Según indicó, hasta fines de 2023 la capacitación se realizaba a través de la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo y luego volvió a depender directamente de las instituciones de formación policial y penitenciaria.

“Eso pasó nuevamente a lo que es el D6, la Escuela de Cadetes, la Escuela de Suboficiales y la escuela de ingreso para agentes de la Policía de San Juan y también para el Servicio Penitenciario”, detalló.

Delgado también se refirió a la situación de aspirantes que aprobaron su formación pero aún aguardaban ser incorporados a las fuerzas provinciales. Según explicó, al inicio de la actual gestión encontraron más de 800 personas, tanto para Policía como para el Servicio Penitenciario, que estaban en condiciones de ingresar aunque sin vacantes disponibles.

“Nos encontramos con que esas vacantes no existían. Entonces hemos ido año a año dándole una regularización”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que durante 2026 ingresarán 130 nuevos agentes a la Policía de San Juan y entre 30 y 40 agentes al Servicio Penitenciario Provincial, de acuerdo con las vacantes que se vayan produciendo.

Por otra parte, el secretario anunció novedades respecto a los ascensos dentro del sistema penitenciario. Recordó que en marzo pasado se concretaron más de mil ascensos en la Policía provincial y adelantó que en junio se oficializarán las promociones pendientes en el Servicio Penitenciario.

“Ya están saliendo los ascensos tanto para el cuerpo de oficiales como para suboficiales y también para el área profesional”, indicó.