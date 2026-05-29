El día que Ricky Martin hizo enfurecer a Dalma en casa de Diego Maradona

Claudia Villafañe sorprendió a todos en el programa La Cocina Rebelde por eltrece al abrir el baúl de los recuerdos sobre la intimidad de su familia. En una charla relajada con Jimena Monteverde y Coco Carreño la empresaria soltó una confesión que nadie esperaba al confirmar que “Ricky Martin vino a mi casa”.

La historia se remonta a una época dorada donde el puertorriqueño visitaba Argentina frecuentemente por sus compromisos con VideoMatch y otros ciclos televisivos. Claudia explicó que “Nosotros fuimos a un recital que hizo en Obras Sanitarias, hace muchos años, cuando venía más seguido a la Argentina y estaba VideoMatch y todo eso. Fuimos a ver el recital con Diego, él estaba con su mamá y ya habíamos quedado que venían a comer”.

Para lograr que la estrella internacional llegara al domicilio sin ser detectado por la prensa diseñaron una logística digna de una película. La ganadora de MasterChef Celebrity relató entre risas que “Lo sacamos en el baúl del auto. Entramos directamente al garaje de casa”.

El plan funcionó a la perfección y pudieron disfrutar de un asado especial preparado por Diego Maradona y su esposa para agasajar al músico y a su madre. Sin embargo la paz de la velada se interrumpió por un incidente doméstico totalmente inesperado que involucró a la hija mayor del matrimonio. Según recordó Claudia en la pantalla de eltrece ocurrió un percance con la bebida cuando “A él se le cayó un vaso de gaseosa en el cuerpo de Dalma”.

El gesto accidental del cantante no fue bien recibido por la joven y su madre sentenció el relato aclarando que “Dalma se recalentó mal” ante la sorpresa de los presentes por el blooper ocurrido hace tiempo.