Quién es la famosa que reveló por qué se baña solo una vez a la semana

Zoe Bogach decidió romper el silencio sobre su presente postoperatorio a través de un video en TikTok. Con una honestidad total la ex participante de Gran Hermano admitió que su rutina de limpieza cambió drásticamente tras pasar por el quirófano para realizarse un aumento de busto. Sin vueltas la rubia consultó a su audiencia “Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”.

La joven explicó que aunque mantiene su higiene personal de forma parcial el contacto total con el agua se volvió un desafío imposible de superar por estos días. Ante la curiosidad de sus seguidores ella aclaró que “O sea, obviamente que la parte íntima me la higienizo. Pero la cabeza, por ejemplo, me la lavé solamente una vez, que fue el lunes”.

Por esta razón el aspecto de su melena no es el habitual y ella misma lo reconoció al decir que “Ahora igualmente me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento... porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”.

El principal obstáculo para Zoe es el miedo que le generan las heridas de la intervención. Además de la limitación física para moverse con normalidad la influencer siente un rechazo emocional al momento de la ducha.

Según relató en sus redes “Yo no quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme la cabeza”. La incertidumbre sobre el dolor es lo que más la frena en este proceso de recuperación.

La ex hermanita detalló que a pesar de que mantiene una limpieza diaria en las zonas afectadas no se siente lista para una inmersión completa. Ella confesó que “Pero me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón y todo... No sé si me va a arder. Aunque yo todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatrice, pero igual no puedo entrar al agua. Realmente me da fobia”. Para cerrar este descargo público decidió buscar la complicidad de quienes vivieron algo similar y preguntó “¿Cómo hicieron las operadas?”.