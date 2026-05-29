Rodrigo De Paul reaccionó con emoción luego de que Lionel Scaloni confirmara la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026. El mediocampista del Inter Miami utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de entusiasmo y compromiso de cara a la nueva Copa del Mundo.

“Con la misma ilusión”, escribió el volante campeón del mundo junto a imágenes vistiendo la camiseta albiceleste. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas argentinos y compañeros de selección, que celebraron nuevamente su presencia en una cita mundialista.

El posteo de De Paul tras el anuncio de la lista de convocados (Foto: Instagram @rodridepaul)

De Paul será una de las piezas centrales del equipo que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. A sus 32 años, llega como uno de los futbolistas de mayor confianza para Scaloni y como referente del mediocampo argentino junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.

La convocatoria oficial fue anunciada este miércoles por el entrenador de la Selección y mantuvo gran parte de la base campeona del mundo. En total, 17 jugadores que estuvieron en Qatar repetirán presencia en el plantel mundialista que competirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de Messi y De Paul, la lista incluye a figuras como Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero. Entre las novedades aparecen varios jóvenes que tendrán su primera experiencia mundialista, como Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

En paralelo, también hubo ausencias resonantes. Uno de los nombres que más repercusión generó fue el de Franco Mastantuono, quien finalmente quedó afuera de la nómina definitiva pese a haber integrado la prelista de 55 futbolistas.

De Paul mantiene desde hace años un rol fundamental dentro del ciclo Scaloni, no solo desde lo futbolístico sino también desde el liderazgo grupal. El mediocampista fue una de las figuras de la consagración en Qatar y se consolidó como uno de los jugadores más cercanos a Lionel Messi dentro del plantel.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el próximo 16 de junio y la Albiceleste llegará a la competencia como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas al título.