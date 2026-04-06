El paisaje comercial de San Juan atraviesa una etapa de transformación. Tras la firma del convenio entre el Gobierno de la Provincia y la Cámara de Comerciantes Unidos, el programa “Liquidación 365”, que ofrece descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1 y cuotas sin interés durante todo el año, se consolidó en la Capital, donde más del 60% de los comercios del microcentro ya se sumaron. Con ese avance, el objetivo ahora es extender la iniciativa a los departamentos del Gran San Juan y zonas aledañas.

“Hemos tenido conversaciones con el sector comercial de Rawson, por ser un centro de gran relevancia, y también trasladamos la propuesta a través de la Federación Económica a departamentos como Rivadavia y Santa Lucía”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, a DIARIO HUARPE. Además, indicó que el programa funciona actualmente en la zona de la Peatonal y el macrocentro capitalino, y que a partir de estos primeros resultados el foco está puesto en ampliar su alcance hacia otros polos comerciales de la provincia.

Si bien todavía no hay fechas definidas para su implementación en esas comunas, la iniciativa ya fue presentada formalmente. Según Quiroga, el objetivo es que comerciantes de distintos puntos de la provincia puedan acceder a esta herramienta para incentivar el consumo, en un contexto donde las ventas aún muestran variaciones.

En ese sentido, desde el sector indicaron que marzo cerró con una leve mejora respecto a febrero, aunque se mantiene una caída interanual. En este escenario, programas como “Liquidación 365” aparecen como una alternativa para sostener la actividad y promover el movimiento comercial durante todo el año.

De qué trata el programa

Según detalló Quiroga, la iniciativa rompe con el esquema tradicional de liquidaciones estacionales para responder a la necesidad del comerciante de generar ventas los 365 días del año.

El títlular de la entidad explicó que el modelo consiste en ofrecer rebajas del 20%, 30%, 40% o 50%, además de opciones de 2x1 en sectores del local debidamente identificados. "Queremos mantener el interés del público, por lo que las ofertas deben rotar cada 15 días, permitiendo un mix donde conviven productos de la temporada pasada con la nueva", indicó.

Esta dinámica, que abarca rubros como indumentaria, calzado, deportes y tecnología, facilita al comerciante la obtención de efectivo para reponer stock y se complementa con el beneficio de cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito.

Ventas en marzo con caída interanual

En paralelo a la puesta en marcha de “Liquidación 365”, el sector comercial de San Juan continúa atravesando un escenario de ventas inestable. De acuerdo con el último informe de la cámara, durante marzo se registró una caída interanual del 5% en las ventas minoristas en comparación con el mismo mes del año pasado.

A pesar de ese dato, el relevamiento también mostró una leve mejora en el corto plazo: el volumen de ventas creció un 1% respecto a febrero, lo que marca una señal de estabilidad dentro de un contexto aún desafiante para los comerciantes.

El informe detalla además que el ticket promedio durante marzo se ubicó en torno a los $80.000, mientras que se consolidó la tarjeta de crédito como el principal medio de pago elegido por los consumidores, en un contexto donde las opciones de financiamiento resultan clave para sostener el consumo.

En cuanto a la rentabilidad, los comerciantes también enfrentaron una baja estimada del 10%, lo que refleja el impacto de los costos y la necesidad de aplicar estrategias para mantener el nivel de actividad.