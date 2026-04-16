Quiso vender un inodoro en Facebook y perdió $7.000.000

Una mujer de 66 años, vecina de Santa Lucía, San Juan, intentó vender un inodoro a través de la plataforma Marketplace de Facebook y terminó siendo víctima de una estafa virtual que le significó la pérdida de $7.000.000.

La víctima, identificada con el apellido Flores, publicó el aviso de venta del sanitario en la red social. Poco después, recibió un mensaje de un supuesto interesado que aceptaba pagar el precio pedido. Tras acordar el monto, la mujer le facilitó su alias de Mercado Pago para que le realizara la transferencia. Minutos más tarde, el desconocido le envió un comprobante de transferencia falso, simulando que el pago ya estaba realizado.

Confiando en que la operación era legítima, la mujer esperaba que la persona pasara a retirar el inodoro. Sin embargo, recibió una llamada telefónica de un individuo que se hizo pasar por un operador de Mercado Pago. El falso operador le informó que existían problemas con la transferencia y, bajo la excusa de ayudarla a solucionarlos, la indujo a seguir instrucciones que le permitieron obtener sus claves de acceso y tomar control de su billetera virtual.

Tras seguir las indicaciones, la mujer notó movimientos extraños en su cuenta. Al verificar, descubrió que le habían transferido $7.000.000 desde su cuenta a otras cuentas desconocidas. Cuando intentó comunicarse nuevamente con el número que la había llamado, se encontró con que ya la habían bloqueado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª de Santa Lucía y el caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, cuyo personal ya solicitó informes bancarios para intentar rastrear el circuito de las transferencias y dar con los responsables.

Este caso se suma a una serie de fraudes similares en la provincia. Recientemente, otra mujer de Valle Fértil fue estafada con $4.300.000 bajo el modus operandi conocido como el cuento de la transferencia equivocada. Ante esta situación, los especialistas recomiendan desconfiar de los comprobantes enviados por mensaje, verificar siempre en la aplicación oficial que el dinero esté acreditado antes de entregar cualquier producto, y recordar que ninguna entidad bancaria o plataforma de pago llama a los usuarios para pedirles claves o realizar movimientos para solucionar supuestos problemas.