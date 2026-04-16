Abrieron las inscripciones para las 4º Jornadas Provinciales de Educación Artística

El próximo 8 de mayo de 2026 se desarrollarán en la ciudad de San Juan las “4º Jornadas Provinciales de Educación Artística”, una propuesta que se inscribe dentro del “11° Encuentro Nacional de Música y Educación del MOMUSI”, con sede en la región Cuyo. La actividad reunirá a docentes, especialistas, estudiantes y público interesado en el campo de la educación artística, en una jornada intensiva de formación, intercambio y producción.

La iniciativa está organizada por un equipo docente interdisciplinario de las Escuelas Normales Superiores “Gral. San Martín” y “Sarmiento”, dependientes del Ministerio de Educación provincial, con la colaboración del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

Sedes, modalidad y certificación

Las actividades se desarrollarán de manera presencial entre las 8 y las 20:30 horas, con dos sedes principales: el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y dependencias de la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín”, en Capital.

La propuesta acredita 15 horas reloj con evaluación final, y exige el 100% de asistencia para la obtención del certificado. La certificación cuenta con Resolución Ministerial con cambio de tarea y aval de la FFHA-UNSJ, ambos en trámite.

Además, la jornada fue declarada de interés educativo, social y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia.

Un programa centrado en los lenguajes artísticos

Durante la mañana, en el museo, se realizará la acreditación e inscripción, seguida por la apertura con una propuesta artística interdisciplinaria a cargo de María Eugenia Maggio y Silvana de Cara.

El cronograma incluye un panel sobre alfabetización y lenguajes artísticos —artes visuales, música y literatura— moderado por la profesora María del Carmen Acuña, y una mesa editorial con la presentación de publicaciones vinculadas al campo. Entre ellas, las Actas del 5º ENME del MOMUSI, compiladas por Stella Mas, y el libro “Sonidos que incluyen. Voces que conviven”, del Mg. Pedro Boltrino, quien además brindará una charla.

Talleres y formación intensiva por la tarde

Por la tarde, las actividades se trasladarán a la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín”, donde se desarrollará un taller multitudinario de educación musical a cargo del propio Pedro Boltrino.

En simultáneo, los asistentes podrán elegir entre distintas propuestas formativas: desde el taller “El juego poético y la conciencia fonológica”, hasta espacios sobre inclusión educativa, narración oral y experiencias corporales, o dispositivos visuales para abordar la violencia escolar. La jornada concluirá con una instancia de evaluación colectiva y reflexión.

El programa se completa con una propuesta asincrónica virtual —el programa radial “¿Qué nos cuentan las canciones del MOMUSI?”—, además de una exposición y venta de material didáctico y bibliográfico, intervenciones artísticas y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Inscripción, aranceles y becas

La participación tiene cupo limitado y está dirigida a docentes de todos los niveles, estudiantes avanzados y público en general. El arancel promocional durante abril es de $30.000, mientras que en mayo ascenderá a $35.000. La inscripción se confirma mediante formulario y comprobante de pago por transferencia.

Los estudiantes regulares de los institutos organizadores podrán participar sin costo, al igual que socios del MOMUSI y ACMuSa. También se ofrecen becas y medias becas para estudiantes de la FFHA-UNSJ, sujetas a cupo.

Desde la organización destacaron que “es una actividad que se autofinancia y el pago de la inscripción ayuda a solventar los gastos del evento”, apelando a la colaboración de los participantes.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo: [email protected]

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