Una noche de extrema violencia sacudió al barrio Franklin, en Rawson, este jueves, cuando un enfrentamiento entre dos familias terminó con un importante despliegue policial, persecuciones dentro de viviendas y el secuestro de armas de fuego, incluida una de fabricación casera.

El hecho se desencadenó durante un operativo de prevención realizado por efectivos de la Unidad Operativa Ansilta, la Motorizada N° 2 y el Comando Sur, quienes fueron alertados por el 911 sobre una feroz gresca entre dos clanes de la zona, identificados como los Calderón y los Garramuño. Según el reporte, se escuchaban múltiples detonaciones en plena vía pública.

Al arribar a la Manzana K, los uniformados observaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, emprendieron una rápida huida a pie. Ignoraron la voz de alto y se refugiaron en una vivienda, mientras uno de ellos intentaba ocultar un objeto entre sus prendas.

La situación se tornó aún más tensa en el ingreso al domicilio, donde los efectivos fueron sorprendidos por un hombre armado con un cuchillo. Ante el riesgo inminente, el personal debió intervenir utilizando la fuerza pública para reducirlo y asegurar la zona.

Con la autorización de una mujer que se presentó como familiar, los policías ingresaron a la vivienda. En una habitación a oscuras encontraron a otro sospechoso que intentaba ocultarse y que, al verse acorralado, arrojó un bulto sobre un mueble.

Al inspeccionar el lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de un arma de fuego y, junto a ella, una tumbera cargada con cartuchos de escopeta, lo que incrementó la gravedad del episodio.

Fuentes policiales indicaron que la gresca estaría vinculada a un conflicto de vieja data entre ambas familias, lo que habría desencadenado el violento enfrentamiento.

Como resultado del operativo, quedaron detenidos Gabriel Adrián Calderón, de 35 años y oriundo del barrio Franklin, y Nahuel Rodrigo Zalazar, de 29 años, domiciliado en Capital, ambos a disposición de la Justicia.

El procedimiento contó con la participación de la oficial subinspectora Katya Gómez, los cabos Francisco Díaz, Leonardo Montiel, Ricardo Soto y Nahuel Gómez, y los agentes Marcelo Ávila y Sebastián Coria, quienes lograron controlar la situación y evitar consecuencias mayores.