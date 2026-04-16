La foto que subió Wanda Nara con la parodia de la China Suárez

Wanda Nara comenzó el rodaje de Triángulo amoroso, una nueva serie vertical que promete mezclar ficción con elementos de la realidad. El elenco de esta producción ya tiene a sus figuras confirmadas, entre las que destaca Maxi López como el primer integrante del equipo.

También participan César Bordón en el papel de gerente de marketing, Sebastián Presta, Pachu Peña como el representante de Maxi y Georgina Barbarossa en la piel de Ana Rosenfeld. Además, Yanina Latorre se sumó al proyecto para interpretarse a ella misma en la historia.

La gran novedad de las últimas horas fue el encuentro de la conductora con Débora Nishimoto, la actriz encargada de personificar a la China Suárez. A pesar de ser de origen japonés y no tener un parecido físico evidente, Nishimoto fue la elegida para este rol clave. Ambas mostraron mucha complicidad en las redes sociales al compartir las primeras imágenes juntas.

En una de las fotos se las ve frente a un espejo haciendo la misma pose, mientras que en otra historia aparecen mirando hacia diferentes direcciones. Al iniciar el trabajo, Débora publicó la frase "Empezamos" y el mensaje fue replicado por la propia Wanda.

Muchos seguidores se preguntaron si la elección de Nishimoto, conocida por ser pareja de Esteban Lamothe, responde a una estrategia para evitar posibles reclamos legales. Por su parte, Maxi López dio detalles sobre el proyecto y la presencia de todos los personajes involucrados en la vida de la empresaria al afirmar que "estamos todos" dentro de la ficción.