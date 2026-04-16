Quién es la famosa que amenazó a Paula Chaves con contar sus secretos

Años después del distanciamiento que protagonizaron, Ximena Capristo decidió romper el silencio y dar detalles que hasta ahora no habían salido a la luz sobre su vínculo con la modelo asegurando que sabe muy bien lo que hizo.

La locutora comenzó aclarando que su relación no era tan cercana como se creía al afirmar que nunca fui amiga de ella y que Conti y Pedro eran amigos porque trabajaron un tiempo juntos, por lo cual sentenció que jamás sería amiga de Paula.

El conflicto real no estuvo relacionado con cuestiones laborales, sino con un episodio personal que marcó un antes y un después. Según explicó la ex Gran Hermano, hubo un tema puntual que no me gustó, ella lo sabe y se lo dije. El detonante fue una frase desafortunada dirigida a su hijo Felix cuando era apenas un bebé. Capristo relató en el programa SQP que la conductora hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz.

La panelista profundizó en el contexto de aquel momento señalando que hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. A pesar del malestar que generó, no existió un pedido de perdón por parte de la otra involucrada. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó, manifestó sobre la falta de arrepentimiento de la modelo.

Para Ximena, el dolor fue mayor debido al largo camino que recorrió para ser madre. Ella remarcó que sabe muy bien el comentario que hizo y ella sabe muy bien el comentario que hizo, reforzando que le dolió especialmente porque hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo.

Con mucha angustia, la actriz agregó que para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante cuatro años. Al cerrar su relato, visiblemente emocionada, confesó que es una situación que me re duele y es la primera vez que la cuento sobre este escándalo que guardó durante tanto tiempo.