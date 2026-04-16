La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comenzará el próximo 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, con una edición especial que marcará su 50° aniversario y reunirá a miles de lectores, escritores y editoriales.

Se trata de uno de los eventos culturales más importantes de habla hispana, que durante casi tres semanas ofrecerá presentaciones de libros, charlas, talleres, firmas de ejemplares y múltiples propuestas para todo público.

La inauguración oficial está prevista para el mismo 23 de abril a las 18 horas y contará con la participación de reconocidas autoras argentinas como Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero.

Uno de los ejes destacados de esta edición será la presencia de Perú como país invitado de honor, que llegará con una agenda cultural propia, escritores y actividades que buscarán mostrar su identidad literaria.

Además, la feria incluirá la participación de autores internacionales y figuras destacadas de la literatura, consolidando su rol como un espacio clave de encuentro entre el mundo editorial y el público.

Los horarios establecidos serán de lunes a viernes de 14 a 22, mientras que los fines de semana y feriados abrirá de 13 a 22, permitiendo una amplia asistencia durante toda la jornada.

La edición 2026 también tendrá un fuerte valor simbólico, ya que celebrará cinco décadas de historia con espacios especiales que recorrerán la evolución del evento y su impacto cultural en la región.

Con una convocatoria masiva año tras año, la Feria del Libro vuelve a posicionar a Buenos Aires como uno de los principales centros culturales de América Latina, en un encuentro que combina literatura, industria editorial y actividades para todas las edades.