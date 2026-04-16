Guía definitiva para lograr pestañas larguísimas y con volumen

Las pestañas largas y bien definidas transforman la expresión del rostro al permitir que los ojos se vean más grandes y aporten un efecto llamativo con poco maquillaje. El estilo de María Becerra suele destacar por otorgarles un rol protagonista con volumen y longitud sin perder la naturalidad. Para conseguir este resultado se requiere una técnica adecuada y constancia en los cuidados diarios.

El proceso comienza rizando las pestañas correctamente con un arqueador antes de colocar la máscara para levantarlas desde la base. Luego se aplica una primera capa en zigzag desde la raíz y tras esperar unos segundos se suma una segunda capa enfocada en las puntas para ganar largo sin apelmazar. Un consejo útil es colocar apenas un poco de polvo translúcido con un hisopo entre las capas para sumar volumen.

También es fundamental utilizar un cepillito limpio para separar los pelos y evitar la formación de grumos. Cargar con más producto el extremo externo ayuda a alargar el ojo visualmente. En cuanto a la salud se recomienda desmaquillar bien cada noche, no frotar los ojos y emplear aceites nutritivos como el de ricino para fortalecerlas. Se debe evitar el uso de productos viejos o aplicar demasiadas capas para no arruinar el efecto de apertura en la mirada.