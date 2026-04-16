Griselda Siciliani se hartó y contó por qué jamás volvería con Luciano Castro

En medio de la promoción por el próximo estreno de la última temporada de la serie Envidiosa, Griselda Siciliani enfrentó las versiones que circulaban sobre su presente sentimental. La actriz se encuentra realizando diversas entrevistas de prensa y fue interceptada por el programa Los Profesionales con Flor, donde se refirió a su distanciamiento de Luciano Castro.

El vínculo terminó hace un tiempo largo y se vio envuelto en polémicas tras el episodio del saludo Hola Guapa, sumado a la posterior internación que atravesó el actor hace un mes.

Frente a las cámaras, la protagonista fue muy directa respecto a los trascendidos sobre un posible acercamiento. "No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien" expresó Griselda Siciliani para despejar cualquier duda sobre su actualidad.

Además, aclaró que la comunicación entre ambos se encuentra interrumpida desde la ruptura. "No seguimos hablando, pero lo mejor siempre. Estamos separados ya hace un tiempo largo" aseguró la actriz mientras se mostraba algo incómoda ante las consultas sobre su intimidad.

A pesar de haber dado la cara anteriormente ante situaciones de infidelidad de su entonces novio, en esta oportunidad prefirió resguardar su privacidad. Al ser consultada sobre si ya le había cerrado la puerta definitivamente a Luciano Castro, su respuesta fue tajante.

"Sí, yo no hablo de estas cosas" lanzó Griselda Siciliani para dar por finalizado el tema. Lejos de los conflictos mediáticos, la artista recientemente celebró su cumpleaños en Italia acompañada por una persona especial.