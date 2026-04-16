Por qué la hermana de Juana Viale apareció totalmente pelada

Manu Viale generó una gran repercusión en las redes sociales al compartir imágenes de su impactante cambio físico para la película Instante. En este largometraje, que propone una mirada profunda y contemporánea sobre los vínculos humanos, el amor y las segundas oportunidades, la actriz interpreta a una paciente oncológica.

Al verse caracterizada, la hermana de Juana y Nacho Viale reflexionó sobre el proceso y expresó que "Nunca dejé de ser fuerte al verme en estas fotos de Instante" para describir su experiencia frente a este nuevo desafío profesional.

La producción del film logró un resultado llamativo gracias a un minucioso trabajo del equipo de maquillaje que ya dio que hablar entre el público. El estreno nacional está previsto para el próximo 23 de abril en los principales cines del país. Los personajes de la historia se encuentran atravesados por situaciones límite de pérdida y afecto, lo que motivó mensajes de diversos fanáticos.

Entre las respuestas que recibió la artista se destacó el relato de una seguidora que manifestó que "Te vi y me acorde de mi hermana, a la cual perdí ya hace más de 5 años. Yo misma tuve que pelarla y fue algo que jamás me voy a sacar de la mente" tras ver las fotos.

Este protagonismo mediático resulta inusual para Manu Viale, quien habitualmente intenta no ser noticia y esquiva a los medios de comunicación. Su última aparición destacada en la prensa de espectáculos ocurrió a mediados del año pasado cuando se confirmó su separación de Federico Freire.

Ahora, el foco se centra exclusivamente en su labor artística y la potencia visual de una caracterización que busca representar la realidad de quienes enfrentan enfermedades complejas.