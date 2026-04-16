Desbarataron un negocio ilegal que cambiaba objetos robados por droga

La investigación policial que comenzó con el robo de una bicicleta y otros efectos personales permitió descubrir un sistema de trueques por estupefacientes en el departamento Caucete.

El hecho original ocurrió el pasado 12 de abril en un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de 25 de Mayo y Juan J. Bustos. En esa oportunidad los delincuentes sustrajeron un televisor junto con un celular y diversos efectos personales sin notar que sus movimientos eran captados por una cámara de seguridad. A partir de esos registros el personal de la Comisaría 9 y la fiscal coordinadora Claudia Salica identificaron a los sospechosos de apellidos Paredes y Campos.

La hipótesis de la investigación indica que los presuntos responsables intercambiaban los elementos robados en domicilios que ocultaban plantaciones de marihuana. Con las pruebas obtenidas se desplegaron cuatro allanamientos simultáneos que contaron con la presencia del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

El primer objetivo fue en Villa Santa Isabel donde los efectivos lograron detener a Paredes a pesar de sus intentos por entorpecer el procedimiento. En el lugar se secuestró la ropa que habría utilizado durante el asalto y una bicicleta rodado 29 de dudosa procedencia.

El operativo continuó en Villa Las Rosas y en los barrios San Juan III y Huarpes. En el fondo de la vivienda del San Juan III los efectivos hallaron once plantas de marihuana de dos metros junto con nueve plantines y cogollos en proceso de secado. Una escena idéntica se replicó en el Barrio Huarpes donde se confiscaron tres plantas de gran tamaño junto a nueve plantines y sesenta cogollos.

Ante estos hallazgos se dio intervención a la división de Drogas Ilegales y a la titular del Juzgado de Paz Letrado de Caucete Luciana Salva. Los vecinos habían manifestado quejas por los fuertes olores emanados de las casas pero no formalizaron denuncias por temor a sufrir represalias.