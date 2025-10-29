El Cilindro de Avellaneda fue testigo de una noche de Copa Libertadores que terminó en amargura. Racing Club empató 0 a 0 contra Flamengo en un partido de dientes apretados y, con este resultado, el equipo brasileño se clasificó a la final del certamen continental, dejando a la Academia con el corazón roto. A pesar de haber dominado gran parte del encuentro, sobre todo en el complemento, y de haber generado las situaciones más claras, la falta de puntería y la figura excluyente del arquero Agustín Rossi apagaron la ilusión racinguista.

El partido tuvo dos caras. En el primer tiempo, el cruce fue parejo. El equipo de Gustavo Costas tuvo en la cabeza de Tomás Conechny su primera gran oportunidad, bien resuelta por Rossi a los 11 minutos. Pero el arco propio se mantuvo en cero gracias a una noche inspiradísima de Facundo Cambeses, quien se lució con una tremenda tapada ante un remate de media distancia y, minutos después, salvó la valla con su rostro en un mano a mano tremendo ante Giorgian De Arrascaeta.

El complemento parecía abrir un horizonte de esperanza. A los 10 minutos, una tarjeta roja directa para Gonzalo Plata de Flamengo dejó a la visita con diez jugadores. Racing olió sangre y se volcó al ataque con vehemencia. Minutos después, Agustín Almendra exigió a Rossi con un bombazo desde lejos y luego Adrián Martínez —"Maravilla"— tuvo su chance de cabeza, pero el arquero brasileño estaba en otra sintonía.

En medio del asedio académico, el árbitro Piero Maza cobró una roja a Marcos Rojo por un supuesto codazo, pero la revisión del VAR demostró que fue un simple choque de cabezas con Ortiz, corrigiendo el error y salvando al defensor de la expulsión.

Costas movió el banco buscando el gol que forzara la hazaña. Ingresaron Matías Zaracho, Gastón Martirena, Duván Vergara y los experimentados Adrián Balboa y Luciano Vietto. Y fue precisamente Vietto quien tuvo la jugada más clara de la noche ya en tiempo de descuento. Al minuto 46 del segundo tiempo, al 10 de Racing le quedó un penal en movimiento en el borde del área chica, pero su remate, que bien pudo ser el desahogo, fue directo a las manos de Rossi, que se lució una vez más.

Antes, Nazareno Colombo había probado desde afuera y su remate se fue apenas alto, un grito ahogado que reflejó la frustración de la noche.

La Academia empujó con todo hasta el final, sumando seis tiros de esquina en los últimos 25 minutos, pero no pudo vulnerar la resistencia del Mengão, que terminó festejando la clasificación. El pitazo final selló el 0 a 0. Final del sueño copero para Racing Club, que se despidió de la Copa Libertadores con la frente en alto pero con el sabor amargo de no haber podido capitalizar sus oportunidades. Flamengo, el verdugo, jugará la final.