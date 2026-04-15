Racing recibirá a Botafogo este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 19.00 en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, y será televisado por DSports.

El equipo argentino llega con la intención de consolidarse como líder del grupo, tras haber ganado en su debut internacional. Una victoria le permitiría marcar diferencias en la tabla en el arranque del certamen continental.

Sin embargo, el presente local genera algunas dudas: Racing viene de golpes en el torneo doméstico, con derrotas en partidos clave que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y los hinchas. Aun así, el equipo buscará hacerse fuerte en el plano internacional.

Por su parte, Botafogo llega necesitado de sumar, luego de haber empatado en su estreno ante Caracas. El conjunto brasileño intentará dar el golpe como visitante para reposicionarse en el grupo.

El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda, en un escenario particular, ya que Racing deberá cumplir una sanción que le impide contar con público en las tribunas.

De esta manera, ambos equipos protagonizarán un cruce clave en el arranque de la Sudamericana, con puntos importantes en juego y la necesidad de afirmarse en un grupo que promete ser competitivo hasta el final.