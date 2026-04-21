La selección de México ya tiene definido a su próximo entrenador: Rafael Márquez, excompañero de Lionel Messi en el Barcelona, asumirá como director técnico una vez finalizado el Mundial 2026. La decisión fue confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol como parte de un proyecto a largo plazo.

El exdefensor, considerado una leyenda del fútbol mexicano, actualmente se desempeña como asistente técnico de la selección bajo la conducción de Javier Aguirre, lo que facilita su continuidad en el proceso. La dirigencia lo eligió por su liderazgo y conocimiento del grupo, con el objetivo de consolidar un nuevo ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Márquez, de 47 años, tuvo una destacada carrera como futbolista, en la que compartió plantel con Messi durante su etapa en el FC Barcelona. Además, disputó cinco Copas del Mundo con el seleccionado mexicano, siendo uno de los jugadores más emblemáticos de su país.

Tras su retiro, inició su camino como entrenador en categorías juveniles en España y luego dirigió al Barcelona Atlètic, antes de sumarse al cuerpo técnico del seleccionado mexicano en 2024. Su crecimiento dentro del staff fue clave para que la federación lo considere como el sucesor natural.

Desde la dirigencia destacaron que la designación no responde a una decisión improvisada, sino a una planificación que busca darle continuidad al proyecto actual. En ese sentido, remarcaron que gran parte de su cuerpo técnico ya está definido y que el objetivo principal será potenciar al equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

De esta manera, México apuesta por un ídolo propio para encarar una nueva etapa, con la intención de consolidarse como protagonista en el escenario internacional tras ser anfitrión del Mundial 2026.