Jesica Cirio dio detalles de su inesperado embarazo y emocionó a todos

Jésica Cirio habló sobre su embarazo en el programa Desayuno Americano tras la primicia de Ángel de Brito. La modelo confirmó que espera un varón con Nicolás Trombino, un comerciante que se mantiene alejado de la exposición mediática.

Durante la entrevista, ella manifestó "Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel. Se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé". Respecto al tiempo de gestación, la conductora precisó "Estoy de tres meses y una semana".

En el programa también aclaró que "Es nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos. A Chloé le conté y se puso súper contenta". En relación a su vínculo sentimental, la madre de Chloé, fruto de su relación anterior con Martín Insaurralde, explicó que "Hace menos de un año que estoy con Nico. No convivimos".

El embarazo no fue algo buscado de forma premeditada, según sus propias palabras "Se dio. Tampoco lo teníamos planeado para ahora. La convivencia la veremos con el tiempo. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente".

Actualmente, la pareja enfrenta el desafío de la distancia geográfica. Al ser consultada sobre este aspecto de su vida cotidiana, la modelo detalló "Vivimos lejos, pero ya se acomodará". La noticia generó sorpresa debido a lo reciente del noviazgo y a la rapidez con la que se filtró la información médica tras su visita a la clínica, un hecho que había sido adelantado en el programa LAM.