La cultura argentina despidió a Luis Brandoni, cuyos restos fueron trasladados este martes al Panteón de la Asociación Argentina de Actores en el Cementerio de la Chacarita, luego de un multitudinario velatorio realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia de despedida se extendió durante 12 horas y reunió a familiares, amigos, colegas y figuras del ámbito artístico y político, que se acercaron a rendir homenaje a uno de los actores más emblemáticos del país.

El último adiós tuvo lugar en el histórico espacio donde descansan grandes referentes del espectáculo nacional, consolidando así el reconocimiento a su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Durante el velatorio, se destacaron las muestras de afecto del mundo artístico, con la presencia de figuras como Guillermo Francella y Soledad Silveyra, quienes compartieron escenario con Brandoni en sus últimos trabajos teatrales.

El actor falleció a los 86 años tras complicaciones derivadas de un accidente doméstico, lo que generó una fuerte conmoción en el ámbito cultural argentino.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Brandoni dejó una huella profunda en la escena nacional, siendo protagonista de obras y producciones que marcaron a generaciones.