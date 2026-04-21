El polémico video de Santi Maratea por el que podría perder la licencia y el auto

La Agencia Nacional de Seguridad Vial elevó un pedido formal para que se suspenda la licencia de conducir de Santi Maratea tras la difusión de un video donde se lo ve cometiendo infracciones graves al volante. El hecho se dio a conocer a través de las redes sociales por Mauro Szeta, luego de que el propio influencer compartiera historias en su cuenta de Instagram manejando mientras utilizaba su teléfono celular y sin llevar puesto el cinturón de seguridad.

En el video compartido, Maratea se dirigió a sus seguidores anticipando posibles cuestionamientos y manifestó: "Che, alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías estar subiendo un video mientras manejas'. Y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo, pero henos aquí, amigo: yo subiendo un video mientras manejo y vos siguiéndome".

Ante este material, el organismo nacional solicitó la inhabilitación del registro de conducir a la jurisdicción correspondiente. Desde la entidad advirtieron que la naturalización de estas conductas temerarias representa un riesgo potencial, especialmente para los jóvenes que consumen estos contenidos de forma masiva.

Asimismo, las autoridades recordaron que la Ley 24.449 prohíbe taxativamente el uso de dispositivos de comunicación al conducir, ya que esto reduce la atención y eleva considerablemente las probabilidades de sufrir siniestros viales.

También destacaron que circular sin cinturón de seguridad agrava la falta de conciencia vial, siendo que se trata del principal dispositivo de seguridad pasiva destinado a proteger la vida de los ocupantes de un vehículo. Esta situación se suma a otros antecedentes del influencer, quien el año pasado fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas por difundir consejos sobre alimentación sin poseer un título habilitante.