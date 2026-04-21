Quién es la famosa que engañó a su novio con un campeón de Gran Hermano

Renato Rossini decidió hablar sin filtros sobre lo que fue su relación sentimental con Rosina Beltrán y los motivos que lo llevaron a alejarse definitivamente de ella.

El joven peruano recordó el inicio del vínculo en un programa de Telefe y el encuentro en Punta del Este durante las fiestas de fin de año aclarando que “Nos vimos, hicimos click, hicimos match, pero la odio”. Sobre la dinámica de la pareja comentó que “Rosina es linda, lo máximo. Pero a ella la habían shippeado con un uruguayo que terminó ganando. Y ella dijo en un stream que él le parecía re lindo”.

La exposición mediática tras su paso por Gran Hermano afectó el noviazgo según el relato del ex participante quien detalló que “Cuando a mí me votan por segunda vez y entro a la casa de Gran Hermano, después salgo y nos damos un beso en público. A ella le cayó tanto hate que cortó todo”.

Esta situación generó un fuerte malestar en él ya que “Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”.

Rossini también se refirió a la falta de reconocimiento público durante el tiempo que estuvieron juntos señalando que “Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”.

Respecto a los rumores de una posible infidelidad con Tato Algorta aclaró que “No se rompió ningún acuerdo. Yo estaba aceptando términos que no estaban dentro de mí. Fue mi culpa por querer estar en un lugar donde no me sentía bien. Fingía que me sentía bien”. Al ser consultado sobre si efectivamente hubo un encuentro entre ellos respondió que “No sé, no es algo que me quite el sueño ni que pase por mi cabeza”.

El joven defendió la integridad de su ex al asegurar que “Mientras estábamos saliendo, jamás. No es una persona que vaya a hacer eso en su vida. La conozco, es alguien con buenos valores. Pero estando soltera es libre de salir con quien quiera”.

Sin embargo el detonante del final fue una interacción en un stream donde vio que ella “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”. Para cerrar su descargo Renato sentenció que “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.