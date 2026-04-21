La muerte de una persona que golpeó a Dalma Maradona y la dejó destrozada

Dalma Maradona manifestó su pesar por la pérdida de Susi, una mujer fundamental en su vida y en la de su madre, Claudia Villafañe. Al comenzar su despedida, la actriz señaló que "cuando pasa algo así, uno se da cuenta lo que realmente importa y que la vida es un ratito" y agregó que "no hay palabras para tanto dolor tan injusto".

En sus palabras, describió el vínculo que las unía mencionando "Susi hermosa. Yo te voy a recordar como la amiga de mi mamá que me encontró en Roma y me habló maravillas de ella y me contó como te había ayudado cuando llegaron a Napoli Tan amorosa, tan generosa y tan bella".

En el texto publicado en sus redes, la hija del diez recordó un regalo especial al decir "me guardo el me par de zapatos que me regalaste insistiendo que querías hacerlo porque eso mismo había hecho mi mamá cuando te conoció".

También se sinceró sobre el distanciamiento reciente al expresar "que lástima no haber podido acompañarte más de cerca pero los procesos de cada uno son así y se respetan". Finalmente, se dirigió a los hijos de la mujer manifestando "todo mi amor para Bruno, Marco y Rocco que son parte de mi familia. Solo los acompaño con todo mi amor".

Este fallecimiento ocurre en un contexto emocional difícil para Dalma, quien debe enfrentar el nuevo juicio por la muerte de su padre mientras se apoya en su familia y en su carrera profesional. Próximamente, la artista se trasladará a Mendoza para el estreno de la comedia Al final las tragedias no mejoran a nadie, una pieza teatral que propone un recorrido por los sentimientos y los vínculos personales.