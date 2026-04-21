Quién es el empresario multimillonario que espera un hijo junto a Jesica Cirio

Jésica Cirio atraviesa un momento de gran felicidad tras confirmarse que espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino. La noticia fue revelada en el programa LAM por Ángel de Brito, detallando que la conductora cursa tres meses y medio de gestación y que tendrá un varón.

El empresario de 43 años reside en Puerto Madero, tiene un hijo de 21 años de una relación anterior y se destaca por ser un apasionado del deporte y el entrenamiento. Profesionalmente fundó en 2005 una empresa dedicada al abastecimiento de comercios que hoy cuenta con logística propia y depósitos de 15 mil metros cuadrados en Guernica.

Sobre las características de su pareja, se conoció mediante información periodística que "es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador" según detallaron en la televisión. El vínculo amoroso comenzó en agosto de 2025 a través de amigos comunes y se consolidó manteniendo la discreción lejos de los flashes mediáticos.

La propia modelo compartió su alegría con Teleshow y señaló que "nunca publiqué fotos con él ni asistimos juntos a eventos públicos, ya que él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz. Aunque llevamos menos de un año juntos y aun no convivimos, para ambos fue una noticia hermosa. Nos iremos adaptando de a poco a esta nueva etapa. Él ya es papá de un hijo de 21 años. Yo también le conté hoy a Chloe, así que estamos muy felices" sobre la conformación de esta familia ensamblada.