En el marco de su gira oficial por Israel, y coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el presidente Javier Milei visitó esta mañana la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El mandatario eligió el epicentro de la fe cristiana para rendir tributo a la memoria del primer Pontífice argentino, en un gesto de respeto que trascendió las conocidas diferencias ideológicas entre ambos.

El Presidente arribó al lugar a las 10:09 (hora de Argentina), vistiendo traje negro y corbata azul. Estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques y el embajador en Israel, Axel Wahnish.

Un minuto de silencio en la Tumba de Jesús

La delegación caminó por el barrio cristiano bajo una estricta custodia de la Policía Federal y fuerzas de seguridad israelíes. Fueron recibidos por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina. Una vez dentro del santuario, Milei ingresó a la tumba de Jesús, donde encendió una vela conmemorativa y realizó un respetuoso minuto de silencio en memoria de Jorge Bergoglio.

Antes de retirarse, el jefe de Estado dejó plasmado un mensaje personal en el registro del lugar, destacando la figura de Su Santidad. Cabe recordar que, si bien Francisco no compartía la visión económica del líder libertario, Milei siempre ha rescatado la honestidad intelectual del fallecido Papa.

Gestos con la gente y recuerdo en redes

A la salida del templo, se vivieron momentos de distensión cuando la custodia israelí le pidió al presidente una fotografía de recuerdo, a lo que Milei accedió de inmediato. También se detuvo a saludar a un niño que portaba una bandera argentina entre la multitud.

Sin embargo, el homenaje no quedó solo en lo presencial. Al regresar a su hotel, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para postear un texto recordatorio de su primer encuentro con Francisco en el Vaticano, cerrando así una jornada de fuerte carga simbólica antes de emprender su regreso al país, previa escala técnica en el Muro de los Lamentos.