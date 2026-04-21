Este martes 21 quedaron inauguradas las nuevas salas de la FundaME en San Juan, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó la importancia del espacio para la atención y contención de niños con enfermedades oncológicas y hemofilia.

(Foto DIARIO HUARPE)

La obra corresponde a la remodelación del área infanto-juvenil, un sector clave donde se asiste a pacientes y sus familias en momentos de alta sensibilidad. Durante su discurso, el mandatario subrayó que el lugar trasciende la función de sala de espera y se convierte en un ámbito donde se viven situaciones difíciles, pero también instancias de esperanza y acompañamiento.

(Foto DIARIO HUARPE)

Orrego valoró especialmente el trabajo sostenido de la fundación, al remarcar su rol protagónico en el acompañamiento cotidiano de familias que atraviesan enfermedades complejas. En ese sentido, agradeció tanto al equipo profesional como al voluntariado, así como también al aporte del sector privado que colaboró con la concreción del espacio.

El gobernador también hizo referencia a su vínculo personal con la institución, recordando su etapa como intendente de Santa Lucía, donde funciona una de las sedes de la fundación. Según expresó, esa experiencia le permitió conocer de cerca el impacto del trabajo que realiza FundaME en la comunidad.

“Es un lugar donde muchas veces se reciben noticias difíciles, pero también donde hay contención, acompañamiento y esperanza”, señaló durante el acto, en el que estuvo acompañado por autoridades del área de Salud.

La inauguración de estas salas representa un paso importante en el fortalecimiento de la atención integral para niños y adolescentes con patologías complejas, en un espacio pensado no solo desde lo médico, sino también desde lo humano.