Las obras de remodelación del Sector 2 del Parque de Mayo ya se encuentran en su etapa inicial, con una intervención estratégica que combina la nostalgia de los elementos tradicionales con la funcionalidad de la arquitectura moderna.

El proyecto se organiza en tres ejes fundamentales que prometen cambiar la fisonomía del paseo: la renovación integral del lago, la reactivación del emblemático trencito y la construcción de nuevos núcleos sanitarios. Estas tareas amplían lo ya ejecutado anteriormente, como el sector de juegos infantiles y la calesita.

El trencito y las tareas preparatorias

La obra en el Parque de Mayo inicia activamente con múltiples frentes de trabajo.

Los equipos de trabajo ya completaron el cierre perimetral de la obra para garantizar la seguridad en el sector. Actualmente, los esfuerzos se centran en las fundaciones de la futura boletería del trencito.

En las vías, se procedió al retiro del material de hormigón y durmientes metálicos antiguos, mientras que en el sector del túnel se realizan trabajos de revoque interior. Además, se están reparando y reemplazando los senderos peatonales para mejorar la circulación.

Un nuevo puente para el lago

Infraestructura mejora la calidad de los espacios públicos.

Una de las intervenciones más llamativas es la que se lleva adelante en el lago. Tras el desagote total y el retiro de sedimentos, se demolió el borde perimetral superior y se desmontaron las barandas. Los muros laterales serán reparados e impermeabilizados para evitar filtraciones.

La renovación del lago del Parque de Mayo.

Como novedad destacada, se construirá un puente peatonal de 70 metros de longitud, que permitirá a los visitantes cruzar el espejo de agua y acceder a la isla, la cual ya fue nivelada y limpiada para su puesta en valor. Este sector contará con iluminación especial y nuevo equipamiento urbano.

Infraestructura de servicios

En paralelo, la construcción de los nuevos núcleos de servicios presenta un progreso del 10%. En esta zona se ejecutan movimientos de suelo, fundaciones y la colocación de la cañería base del sistema sanitario. También se están dejando listas las canalizaciones para las futuras instalaciones eléctricas.

La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, busca fortalecer el desarrollo urbano y asegurar que los sanjuaninos cuenten con espacios públicos modernos, accesibles y de calidad para el disfrute familiar.