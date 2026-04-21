Coti Romero muy junta a un productor y crecen los rumores de romance

Coti Romero se encuentra nuevamente en el foco de la escena por un video difundido por Pepe Ochoa que desató especulaciones sobre su estado sentimental. En el material se observa a la correntina muy cerca de Juane, un productor del reality La Cárcel de los Gemelos donde ella participó, con una complicidad que generó rumores.

El panelista de LAM escribió en su posteo de la red social X "¿Coti tiene nuevo novio? Juane, el productor de Cárcel de los Gemelos" mientras las imágenes mostraban risas y cercanía física en un momento íntimo. Aunque no existen confirmaciones oficiales, el lenguaje corporal entre ambos fue suficiente para que las redes sociales hicieran su propio veredicto. Esta situación surge luego de que la joven sufriera un ataque de pánico y viviera un violento cara a cara en un programa de España,.

Por su parte, Nacho Castañares Puente aclaró en el programa Intrusos cómo está hoy el vínculo con su expareja tras los encuentros públicos. El notero le preguntó de frente "Nacho, justamente hace un tiempo había salido una noticia que te habías alejado de Romina Uhrig, pero por lo que había pasado con Coti, ¿siguen en contacto o no, cómo está todo con Coti?" y el influencer respondió "Sí, pero realmente hay una buena relación, nos hemos visto en un evento".

El ex Gran Hermano explicó que "Obviamente nosotros pasamos por una relación y después de la relación cada uno tiene su proceso para entender lo que pasa y lo que quiere" respecto al distanciamiento previo.

Castañares también se refirió a la decisión de la correntina de tomar distancia en el pasado indicando que "Capaz que en ese momento Coti lo que eligió fue alejarse un poquito más y es totalmente válido, pero ese día que nos vimos incluso hicimos una nota juntos".

El influencer aclaró que no hay motivos de conflicto tras la separación ocurrida hace tiempo detallando que "Hablamos fuera de cámara también y todo bien, me crucé a la familia. Entonces realmente está todo bien hoy con ella, obviamente cada uno siguió su camino y ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, entonces no hay motivos por el cual capaz estar hoy enfrentados, peleados o lo que sea, así que todo bien".