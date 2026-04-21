La preocupante foto de Camilota en silla de ruedas desde el hospital

La ausencia de Camilota en el estudio de Cuestión de peso generó una fuerte inquietud en la Clínica Cormillot. Durante el desayuno de los integrantes, Melina brindó detalles sobre la situación de su compañera y explicó que "Camilota está con un problema en su rodilla, está muy dolorida. Ayer domingo se resbaló y cayó con la rodilla que ya la tenía dolorida de la semana. No se pudo levantar más y está en reposo".

Más tarde, en el piso del programa, la participante agregó que "Hablé con Cami, estaba muy dolorida de su rodilla, ya el viernes le había avisado a Verón que estaba con mucho dolor y, el domingo a la mañana, se cae y se golpea esa misma rodilla".

En comunicación directa con el ciclo, la propia Camilota relató el difícil recorrido que realizó por distintos centros de salud antes de ser recibida. La joven manifestó que "Ahora estoy en el Hospital Paroissien, en el 21. Es el tercer hospital al que vengo, primero fui al de Haedo, no me pudieron atender, después fui al Posadas, y tampoco me pudieron atender. Y acá ahora me van a hace una radiografía y hoy desde el mediodía que estoy dando vueltas con la pierna. Estoy en silla de ruedas para que dejen de hablar, que primero está mi salud". Ante la incertidumbre sobre su continuidad en el certamen, fue tajante al decir que "La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…".

Al ser consultada por los detalles del accidente, la concursante recordó que "Ya venía de la semana con dolor de rodilla, fuimos a natación y me empezó a doler más y no le di bola. El sábado le dije a Verón que me dolía y me autorizaron a tomar algo para el dolor. Y el domingo me caí, me levanté de la cama, entré al baño y me caí". Por el momento, se encuentra bajo observación médica a la espera de estudios complementarios para determinar el alcance del daño sufrido.