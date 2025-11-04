La Escuela Normal Sarmiento, actualmente en proceso de restauración patrimonial por la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, ha sido nuevamente afectada por actos de vandalismo con pintadas en sus muros. Este hecho ocurre en el marco de un proyecto integral que busca no solo recuperar la estructura edilicia del histórico establecimiento educativo, sino también concientizar a la comunidad escolar sobre la importancia de preservar el patrimonio.

El programa de puesta en valor incluye tareas de limpieza de grafitis, restauración de puertas y ventanas, reacondicionamiento de baños, reparación de luminarias y la reapertura del museo escolar. Gladys González, directora de Patrimonio Cultural, explicó que la iniciativa se enmarca en el programa "Escuelas Monumento", que busca fortalecer el sentido de pertenencia mediante charlas sobre patrimonio, memoria y vandalismo dirigidas a estudiantes de sexto año. La funcionaria destacó el interés mostrado por los alumnos y recalcó que el edificio, construido con técnicas antisísmicas avanzadas para su época, se encuentra en óptimas condiciones estructurales.

Paralelamente, se realizan trabajos de mantenimiento en el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, respetando en ambos casos los colores y estilos arquitectónicos originales. Estos episodios de vandalismo coinciden temporalmente con otros ocurridos recientemente en la ciudad, como los daños con aerosol y corrector reportados en el Monumento al Deporte del Parque de Mayo durante septiembre del año pasado.