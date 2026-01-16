Los conitos de dulce de leche, un clásico infaltable de las confiterías de Mar del Plata, pueden prepararse en casa con pocos ingredientes y una técnica sencilla, según una receta publicada en TN Cocina.

La preparación parte de una masa simple a base de harina, manteca, azúcar y yemas de huevo, que se trabaja hasta obtener una textura flexible pero firme. Una vez lista, se estira con un rodillo y se corta en tiras que luego se enrollan sobre moldes metálicos cónicos para darles forma. Este molde casero permite lograr el clásico formato hueco para poder rellenarlos después.

Los pasos principales sugeridos por los cocineros incluyen mezclar los ingredientes secos, incorporar la grasa y unir con yemas hasta formar una masa homogénea. Luego, al estirar y cortar las tiras, se enrolla cada una alrededor de un cono metálico previamente engrasado para evitar que se peguen. La cocción en horno moderado garantiza que la masa quede dorada y crocante por fuera, conservando suavidad en el interior.

Una vez fríos, los conitos se desmoldan con cuidado y se rellenan con dulce de leche a gusto. La receta destaca la importancia de elegir un dulce de leche cremoso y de buena calidad para replicar el sabor tradicional de los conitos marplatenses.

Este dulce típico combina la masa crocante con el relleno dulce propio del repertorio argentino y se puede servir solo o acompañado de azúcar impalpable espolvoreada por encima. Para quienes buscan un sabor clásico de confitería sin salir de casa, esta versión casera resulta practica, rendidora y ideal para compartir en la merienda o como postre.