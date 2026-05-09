Bautista Vicuña presentó a su nueva novia en un estreno teatral

La noche del estreno de la obra Secreto en la montaña donde Benjamín Vicuña protagoniza junto a Esteban Lamothe se convirtió en el escenario de un anuncio familiar. Bautista Vicuña eligió este evento especial para presentar oficialmente a su nueva novia ante el público. La pareja fue captada por los fotógrafos y también apareció en las redes sociales del actor.

El actor chileno se mostró muy emocionado por la presencia de su hijo y su pareja durante este proyecto profesional tan importante. En su cuenta de Instagram compartió una foto y escribió "Me hiciste inmensamente feliz. Gracias por estar Bauti" para celebrar el momento. Aunque los jóvenes suelen mantener un perfil bajo, esta vez decidieron mostrarse juntos.

Bautista tiene una vida muy activa lejos de las cámaras y es un apasionado del boxeo, deporte que practica varias horas a la semana. Aunque ya trabajó como modelo y actor junto a su padre y acompañó a su madre Pampita en los Martín Fierro, su futuro sigue abierto.

Sobre el carácter de su hijo mayor, Benjamín destacó su compromiso con los estudios y su propio bienestar. El actor dijo "Lo que destaco son sus responsabilidades con el colegio y su felicidad, que tenga un compromiso con su felicidad, que pueda ser un chico feliz" sobre la crianza del adolescente. También mencionó que el joven "Estuvo en un intercambio en Londres" como parte de su proceso de aprendizaje.

El actor vive la paternidad de un adolescente como un aprendizaje constante que requiere mucha comunicación. Él afirmó "Lo llevo bien, como un superdesafío de mi hijo mayor que me va exigiendo estar a la altura. Él trae códigos nuevos. Intento ante todo el diálogo con él, con su entorno" respecto a su vínculo actual.

Actualmente el artista ve a su hijo en una etapa de transición y búsqueda de su propio camino. Benjamín concluyó "A Bauti lo veo hermoso, como un chico deportista, muy amigo de sus amigos, lo veo buscando una vocación que por ahí hoy no tiene clara, que por ahora no es la comunicación" mientras el joven disfruta de su nueva relación.