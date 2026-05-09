Chile planteó mantener el Paso de Agua Negra abierto hasta junio

La actual temporada de tránsito cordillerano está arrojando resultados sumamente alentadores para las autoridades regionales. El delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino, brindó detalles sobre la operatividad de la ruta y la posibilidad de estirar los plazos de circulación. El funcionario destacó que "Respecto del trabajo en el paso de Agua Negra, el balance de la temporada es muy positivo, siendo esta, la quinta temporada con más flujo de personas en la historia del paso".

Según las estadísticas oficiales, hasta el 30 de abril pasado se registró el movimiento de 72.117 personas, lo que marca una tendencia de gran relevancia para la zona. Para el delegado, este nivel de actividad es fundamental ya que "Esto demuestra la importancia de este corredor para nuestra integración regional". El alto flujo de usuarios motiva la intención de que el camino siga disponible durante mayo y parte del próximo mes.

La decisión final sobre el calendario dependerá estrictamente de lo que indique la naturaleza en la alta montaña. Pino explicó que "Dadas las condiciones climáticas y el pronóstico de un invierno tardío, nuestra intención es mantener la ruta operativa durante todo el mes de mayo e incluso proyectarlo hasta junio. Sin embargo, quiero ser enfático, la seguridad es nuestra prioridad". En caso de que se presenten nevazones o tormentas fuertes, se procederá a realizar cierres de carácter preventivo.

En cuanto a la logística en el complejo fronterizo, el trabajo coordinado permite que los viajeros no sufran demoras excesivas. La autoridad aclaró que "Aduanas, PDI y SAG permanecen desplegados y operativos con tiempos de atención inmediatos". Sobre las tareas de fiscalización sanitaria y aduanera, Pino informó que "el SAG logró la interceptación de 1,5 toneladas de productos de origen animal y vegetal". Además, se llevaron adelante nueve procedimientos de control donde se incautaron diversas sustancias ilícitas, municiones y pirotecnia.