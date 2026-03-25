Receta de rosca de Pascua trenzada para una mesa dulce especial

Con la llegada de la Semana Santa, las tradicionales roscas se vuelven protagonistas de las mesas argentinas. Claudia Romero, creadora de Amasa Madre, propone una versión trenzada inspirada en la pastelería centroeuropea que resulta mucho más rica y húmeda que la tradicional, no lleva más trabajo. Esta receta, que rinde para dos unidades o una grande, destaca por su aroma cítrico y un relleno de manteca, azúcar rubio, canela y naranja.

El proceso inicia con una esponja compuesta por 8 gramos de levadura seca o 25 de fresca, 100 mililitros de leche y 100 gramos de harina 0000, que debe fermentar hasta duplicar su volumen.

Para la masa principal se integran 400 gramos de harina, media cucharadita de sal, una cucharada de miel, dos huevos, 50 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, esencia de vainilla, ralladura de cítricos y el fermento previo.

Al integrar los componentes se suma la manteca pomada, amasando hasta obtener una textura lisa mediante batidora o de forma manual. Romero advierte que es normal que esté un poco pegajosa: podés ayudarte con un poco de harina o llevarla unos minutos al frío.

Tras el levado y desgasificado, se procede a la cocción. La pieza se pincela con una mezcla de huevo, sal, azúcar y leche para luego hornearse a 160/170 °C por unos 30 minutos hasta dorar. Finalmente, se decora con un glaseado de azúcar impalpable y limón junto a una lluvia de nueces.