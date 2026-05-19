Receta de torta rústica de peras con harina integral y chocolate

Preparar algo especial para la tarde no tiene por qué ser una tarea complicada. Esta propuesta de torta rústica de peras, nueces y chocolate es "mucho más fácil de lo que parece" y ofrece una textura única gracias a la combinación de ingredientes integrales.

Se trata de una de esas preparaciones que "podemos hacer en casa sin mucho esfuerzo" pero que al final "parecen salidas de una panadería artesanal" por su aroma y presentación. Además, es "perfecta para la merienda" e "ideal para acompañar el café".

Para lograr 10 porciones, hay que reunir 180 gramos de harina integral, 100 gramos de avena arrollada fina y 120 gramos de azúcar mascabo. También se necesita una cucharadita de polvo de hornear, media de bicarbonato, una pizca de sal y una de canela.

En cuanto a los líquidos, se usan dos huevos, 100 mililitros de aceite de girasol o maíz, 120 mililitros de yogur natural o leche y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo interesante es que, por su composición, "lo mejor de todo es que casi, casi es saludable".

El proceso comienza precalentando el horno a 180 grados y preparando un molde redondo de entre 22 y 24 centímetros. Primero se mezclan los secos en un bol grande. Por separado, se baten apenas los huevos con el aceite, el yogur y la vainilla.

Al volcar los húmedos sobre los secos, se debe integrar sin batir de más porque "no mezclar demasiado una vez incorporada la harina" permite conservar una miga tierna. Luego se incorporan dos peras maduras pero firmes cortadas en cubitos porque eso "evita que desaparezcan dentro de la masa" junto con 70 gramos de nueces picadas y 70 gramos de chispas de chocolate.

Una vez que la mezcla está en el molde, se decora la superficie con otras dos peras fileteadas, un puñado de nueces, más chocolate y un toque de azúcar mascabo. La cocción lleva entre 40 y 50 minutos. Es importante dejarla enfriar al menos 15 minutos antes de desmoldar.

Un dato clave para los ansiosos es que este postre "suele quedar más rica al día siguiente" cuando la fruta termina de humedecer la miga. Se puede conservar hasta tres días a temperatura ambiente si se mantiene bien cubierta. Finalmente, hay que resaltar que "el azúcar mascabo aporta humedad y un sabor acaramelado" que combina excelente con los frutos secos.