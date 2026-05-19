La Justicia bonaerense resolvió otorgarle la libertad a Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruíz Díaz, cantante y líder de Grupo Green, quien estaba detenido desde marzo en el marco de una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, que concedió la excarcelación al músico de 53 años mientras continúa la investigación encabezada por la fiscal Lorena Pecorelli. De esta manera, el artista seguirá vinculado al expediente, aunque aguardará el avance del proceso judicial en libertad.

Torres había sido arrestado el pasado 11 de marzo en la localidad bonaerense de La Tablada, pocas horas después de que se formalizara la denuncia presentada por la influencer Angélica Lilian Escalante, conocida en redes sociales como “Dulce Lilian”. La mujer lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El caso tomó una fuerte repercusión pública debido a los antecedentes del cantante. Según trascendió durante la investigación, Torres ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad, causa por la cual cumplió una pena de prisión efectiva hasta el año 2012 en cárceles bonaerenses.

La querella, encabezada por el abogado Ignacio Barrios, se opuso firmemente a la liberación y había solicitado la prisión preventiva argumentando la gravedad de los hechos investigados y el historial delictivo del músico. “Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado”, sostuvo el letrado en su presentación judicial.

Otro de los puntos que generó controversia fue que, mientras permanecía imputado en la causa, el líder de Grupo Green participó de una presentación musical en el barrio porteño de La Boca a comienzos de mayo. Para la representación de la denunciante, esa situación evidenciaba un posible riesgo procesal y reforzaba el pedido para que continuara detenido.

Pese a esos argumentos, el juez resolvió concederle la libertad mientras avanza la recolección de pruebas. La fiscalía deberá ahora evaluar las próximas medidas en una causa que sigue generando fuerte repercusión dentro del ambiente musical y en redes sociales.