Impugnaron la condena del que amenazó de bomba en el show de Lali

La causa judicial que investiga el falso aviso de bomba durante el concierto de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni tomó un nuevo rumbo este martes 19 de mayo. Fiscalía de Estado confirmó que impugnó el juicio abreviado que beneficiaba a Juan Carlos Salem, el hombre de 75 años responsable del llamado que movilizó a todas las fuerzas policiales.

Salem ya tenía una condena de 3 años de prisión en suspenso y una multa de 10 mil pesos por un arma ilegal hallada en su casa, pero las autoridades consideran que este castigo no refleja la gravedad de lo ocurrido.

Durante la nueva audiencia, los querellantes calificaron la decisión previa como "arbitraria" y denunciaron una evidente "falta de fundamentación" que no midió el peligro real. Según explicaron, el despliegue de seguridad evitó una tragedia en un estadio lleno y por eso piden aplicar el artículo 41 quinquies del Código Penal Argentino, que castiga actos con fines terroristas.

La fiscal de Impugnación Marcela Torres advirtió que existieron "errores en los fundamentos expuestos por la jueza" al dictar el fallo inicial. Por este motivo, la funcionaria solicitó formalmente "que se declare la nulidad y que otro magistrado continúe con la causa" para revisar el proceso desde cero.