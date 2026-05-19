El confuso episodio ocurrido en un hotel alojamiento de Capital, que inicialmente fue investigado como un violento asalto con una persona herida, cambió de rumbo en las últimas horas tras la declaración del propio damnificado.

Todo comenzó cuando un hombre fue asistido de urgencia en el lugar y trasladado al Hospital Rawson con heridas cortantes, mientras que la mujer que lo acompañaba fue detenida bajo la sospecha de haberlo atacado para robarle dinero en efectivo y su teléfono celular.

Sin embargo, tras recibir el alta médica y recuperar plenamente la conciencia, el hombre se presentó ante la Justicia y brindó una versión completamente distinta a la hipótesis inicial. Según su testimonio, no existió ningún intento de robo ni agresión por parte de la mujer.

De acuerdo a fuentes judiciales, el hombre aseguró que ambos mantienen un vínculo de amistad y que habían consumido sustancias de manera voluntaria dentro de la habitación. En ese contexto, explicó que sufrió una descompensación.

Respecto a las lesiones que presentaba, fue categórico: afirmó que los cortes fueron realizados con su consentimiento e incluso a pedido suyo, bajo la creencia de que esa acción podía ayudarlo a estabilizarse frente al cuadro de salud que atravesaba.

Con este nuevo escenario, el fuero de Flagrancia resolvió desestimar la causa al no encontrar elementos que configuren un delito en flagrancia. Antes de tomar la decisión, se solicitó un análisis más profundo a la UFI de Delitos contra la Propiedad y a la UFI Genérica para reconstruir lo ocurrido.

Al no existir denuncia por parte del supuesto damnificado y enmarcarse los hechos en la voluntad de las partes, se dispuso la inmediata liberación de la mujer que permanecía detenida.

De todos modos, la investigación no quedó completamente cerrada. El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo del dinero en efectivo y del teléfono celular hallados en el lugar.