Adepa rechazó las agresiones e insultos de Milei contra periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, con 60 años de trayectoria, manifestó su malestar por los constantes ataques verbales emitidos desde los perfiles oficiales del jefe de Estado. La entidad advierte que estas acciones dañan el vínculo entre el poder y la prensa.

En los últimos días se conocieron agresiones puntuales hacia Débora Plager, vinculadas a su opinión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, donde se la llamó "cómplice de asesinato".

Del mismo modo, Marcelo Bonelli fue blanco de acusaciones por una información que no publicó. A estas situaciones se agrega un posteo en la red social X con términos vulgares sobre el trabajo periodístico tras el caso Espert.

Desde la organización fueron claros al señalar que "ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático". Además, explicaron que "el insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía".