Luego del episodio que generó alarma en la escuela Domingo French, en el departamento Sarmiento, el Ministerio de Educación de San Juan confirmó que se activaron todos los mecanismos previstos para este tipo de situaciones dentro del ámbito escolar y aclaró que el caso se pasó a una investigación policial.

La ministra Silvia Fuentes explicó que, ante la denuncia de que una alumna habría ingresado con un arma blanca, se puso en marcha el protocolo institucional, que no solo contempla acciones dentro del establecimiento sino también un abordaje integral del caso.

“Se abre el protoco que es trabajar con la familia, trabajar con el gabinete psicopedagógico, acompañar qué está pasando con ese estudiante, de dónde sale el arma”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que el accionar del sistema educativo tiene un límite claro: “Eso ya parte de lo que pasa de la puerta de la escuela para afuera y tiene que ver con una investigación policial”, indicó, diferenciando las responsabilidades entre la institución escolar y la Justicia.

Fuentes también aseguró que desde el Ministerio se instruyó a los directivos a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades. A partir de allí, explicó, se pone en marcha una doble intervención: por un lado, la judicial, y por otro, la pedagógica.

“Nosotros hemos instruido a nuestros directivos que se haga la denuncia. Una vez que se hace, puertas adentro evaluamos lo que como docentes podemos hacer desde lo pedagógico, donde debe circular el conocimiento científico”, afirmó.

La ministra insistió en que la escuela actúa dentro de su ámbito específico, acompañando al estudiante y su entorno, mientras que los hechos que puedan constituir un delito quedan bajo la órbita de la Justicia.

“Lo que podemos hacer nosotros como docentes lo hacemos. De la puerta para afuera actúa la Justicia y en esto tenemos que ser responsables todos”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación, mientras crece la preocupación en la comunidad educativa y se espera la definición de medidas por parte de las autoridades competentes.