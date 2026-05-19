Quién es el ex Gran Hermano que está a punto de entrar a Generación Dorada

Pablo Heredia vuelve a estar en el centro de la escena televisiva argentina. El actor y cantante, que se hizo conocido en la segunda edición de Gran Hermano durante 2001, suena fuerte para reincorporarse al reality que le dio fama internacional.

Su primera experiencia terminó de forma abrupta tras 82 días de encierro, cuando decidió abandonar por voluntad propia debido al estrés y el agobio generado por el aislamiento. En aquel entonces, la conductora Soledad Silveyra lo recibió en la puerta de la casa tras una salida que generó gran revuelo por su salud mental.

Durante su estadía original, Heredia fue protagonista de un triángulo amoroso con Alejandra Martínez y Silvina Luna. Su vínculo con Alejandra fue uno de los ejes de esa edición, mientras que Silvina sufrió un recordado desengaño amoroso tras declarar su interés por él.

Luego del programa, su carrera despegó en las ficciones de Cris Morena, destacándose como Blas Heredia en Rebelde Way y participando en Floricienta. También se le conoció un romance con Inés Palombo, a quien definió como su "ex, ex, ex, ex" y aseguró que es "muy buena gente" durante su participación en otros programas.

En 2013 el artista decidió emigrar a territorio peruano, donde consolidó su trayectoria en producciones como Ven, baila, quinceañera y Te volveré a encontrar, además de participar en programas como El Valor de la Verdad. Su vida sentimental en el país vecino fue sumamente mediática, especialmente su relación de dos años con Ale Fuller.

Aquel noviazgo terminó en 2018 con escándalos que involucraron a Flavia Laos y filtraciones de chats. Incluso llegó a sentarse en el sillón rojo de la televisión local donde confesó una infidelidad, aunque fue salvado por un amigo de responder si engañó a Fuller con Laos.

Recientemente, el actor estuvo vinculado a Milett Figueroa y sobre ese vínculo rompió el silencio al afirmar que ella "me gustó mucho", a pesar de que la modelo lo había negado previamente. Su último paso por los reality shows fue en La Granja VIP de Perú, donde convivió con Shirley Arica tras una relación que terminó de forma tensa.

Allí permaneció por nueve semanas antes de ser eliminado en mayo de 2026. Actualmente, mientras impulsa su carrera musical en Spotify y YouTube, el público espera ver si este productor nacido en 1979 regresará finalmente al programa que cambió su vida.