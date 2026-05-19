La Selección Argentina comenzó a transitar la etapa decisiva rumbo al Mundial 2026 con la presentación de una prelista de 55 futbolistas, de la cual saldrán los 26 nombres que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

El entrenador Lionel Scaloni todavía no confirmó cuándo dará a conocer la lista definitiva, aunque el reglamento de la FIFA establece que la fecha límite para presentarla será el 30 de mayo. Dos días más tarde, el 2 de junio, el organismo publicará oficialmente las convocatorias de las 48 selecciones participantes.

Más allá de ese plazo, existe la posibilidad de que el técnico anticipe el anuncio, como ya hicieron otros seleccionados en los últimos días. Por estas horas, el cuerpo técnico aguarda que los futbolistas finalicen sus compromisos con sus clubes antes de tomar la decisión final.

La preconvocatoria mantiene la base del plantel que se consagró campeón en el Copa Mundial de la FIFA 2022 y tiene como principal referencia a Lionel Messi, quien volvería a liderar al equipo en busca de un nuevo título.

Además, la lista preliminar incluye varias sorpresas y jóvenes talentos que intentarán ganarse un lugar entre los elegidos para disputar el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a la preparación, el seleccionado se concentrará en el predio de Ezeiza antes de viajar a Kansas, donde establecerá su base durante la competencia. En la previa al debut, previsto para el 16 de junio ante Argelia, Argentina disputará dos amistosos frente a Honduras e Islandia.

De esta manera, el combinado nacional entra en la cuenta regresiva para el Mundial, con la expectativa puesta en la lista final y en la posibilidad de defender el título conseguido en Qatar.