Ian Lucas furioso contra Evangelina Anderson y los ex MasterChef

Ian Lucas decidió romper el silencio tras los rumores que lo señalan como una persona difícil luego de su paso por MasterChef Celebrity,. Frente a las versiones sobre un supuesto conflicto con Evangelina Anderson, el joven fue muy claro al explicar que "no hablo con ella desde que terminó el programa, de mi parte está todo más que bien",. También aprovechó para desmentir cualquier tipo de exigencia sobre su estadía en el hotel Hilton al asegurar que "nosotros no pedimos nada. Yo pagué mi habitación".

La distancia con el resto de los participantes se hizo evidente tras una cena grupal a la cual no asistió. Según sus propias palabras, "puede ser que se haya armado un subgrupo porque de esa comida no me llegó el mensaje".

Ante las críticas de algunos compañeros que hablaron mal de él, el influencer respondió con tranquilidad que "con Maxi y la Reini fuimos a un boliche el fin de semana. El Turco es muy amigo de Eva, así que se entiende...".

Lo que más le dolió al creador de contenido fue que se pusiera en duda su humildad frente a sus seguidores. "Me molestó que se diga que yo no voy o estoy agrandado, nada que ver. Me hubiese gustado que me invitaran, pero está perfecto que se haga un subgrupo", confesó Ian con sinceridad. Finalmente, para cerrar el tema, insistió en que "hablan por hablar, no me invitaron", mientras se prepara para la entrega de premios donde Wanda Nara lo eligió para su mesa.